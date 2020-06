Votations fédérales

Les Jeunes socialistes adoptent leurs mots d'ordre

Une assemblée virtuelle a permis aux délégués jeunes socialistes d’adopter cinq mots d'ordre pour les votations fédérales du 27 septembre.

Ils disent non à l'initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)" de l'UDC, non aux déductions fiscales des frais de garde des enfants par des tiers, non à l'achat de nouveaux avions de combat et non à la révision de la loi sur la chasse. Seul oui: le congé paternité.