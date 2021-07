Suisse - Les jeunes socialistes lancent la campagne de l’initiative 99%

«Des milliards de profit»

Selon les chiffres avancés par les initiants, le 1% le plus riche de la population détient actuellement près de 43% de la richesse totale dans le pays. «Les inégalités sociales ont pris des proportions énormes en Suisse», a expliqué Ronja Jansen, présidente de la JS Suisse, lors de la conférence de presse. «Avec l’initiative 99%, nous récupérons les milliards de profit des plus riches et redonnons l’argent aux personnes qui ont effectivement travaillé pour le gagner.»

L’initiative 99% entend donc pour cela taxer 1,5 fois de plus les revenus issus du capital, tels que les dividendes, rentes, etc. Aucun barème définitif n’est articulé pour l’instant par les initiants, mais ceux-ci prévoient une exonération à cet impôt pour les petits et moyens épargnants, par exemple à hauteur de 100’000 francs par année. Selon les jeunes socialistes, les recettes fiscales supplémentaires seront utilisées pour réduire l’imposition des faibles et moyens revenus ou pour financer des prestations sociales telles que des crèches, des subsides à l’assurance maladie ou la formation.