Suisse : Les jeunes socialistes pour une nationalisation des pharmas

La Jeunesse socialiste Suisse (JS) demande la nationalisation de l’industrie pharmaceutique et un système de santé entièrement financé par les impôts. Ces revendications ont été adoptées lors de son assemblée des délégués samedi à Bussigny (VD).

Ces résolutions découlent notamment de la crise du Covid-19 et de ses enseignements. «Les mois passés ont montré une fois de plus que nous ne pouvons plus soumettre notre système de santé à la logique du profit», a déclaré Pauline Schneider, vice-présidente de la JS Suisse, citée dimanche dans un communiqué.