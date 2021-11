Football : Les jeunes socialistes veulent que la Nati boycotte le Qatar

Le parti rappelle les morts et les conditions de travail déplorables des ouvriers chargés de la construction des stades. Pour la Jeunesse socialiste, la Suisse ne doit pas se rendre complice de cela.

L’équipe suisse de football s’est qualifiée lundi soir pour la Coupe du monde au Qatar pour la plus grande joie de ses supporters. Si nombre de fans se rendront sans doute sur les bords du golfe Persique pour voir jouer les protégés de Murat Yakin fin novembre 2022, il n’y aura pas parmi eux de membres de la Jeunesse socialiste suisse (JSS). En effet, le parti demande à l’Association suisse de football et à la Nati de boycotter la Coupe du monde, et ce malgré sa qualification.