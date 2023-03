Les jeunes sont terrorisés par la photocopieuse

Près de la moitié des universitaires diplômés aux États-Unis en 2022 ne possèdent pas les compétences techniques nécessaires au travail dans un bureau. Entendez savoir faire fonctionner une photocopieuse, une imprimante, une broyeuse à papier ou un ordinateur de bureau. Voilà ce qu’il ressort d’un rapport national de l’agence LaSalle Network, spécialiste du recrutement à Chicago et à Nashville, publié la semaine dernière. Une proportion qui reflète les résultats d’un sondage réalisé par Dell: 56% des 18 - 26 ans déclarent n’avoir reçu qu’une formation de base, voire aucune, en la matière. Ces jeunes, qui sont nés avec internet et maîtrisent un smartphone mieux que leurs parents, sont stressés par leur inaptitude face au matériel qu’ils ne connaissent pas et redoutent d’être raillé par leurs collègues plus âgés.