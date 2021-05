Suisse - Les jeunes succombent aux tatouages «maison»

Le coronavirus a fait couler de l’encre

Depuis la fin du confinement au printemps dernier, les Suisses se sont rués dans les studios pour marquer leur peau. «Ce n’est pas une augmentation, c’est une explosion, s’exclame Phil Mülhauser. C’est un bon 20%, voire 30% de plus.» Le professionnel attribue ce phénomène à deux facteurs liés au virus. «Avec la limitation des activités de loisir, les gens disposent de plus d’argent et grâce au télétravail, ils se libèrent plus facilement en semaine pour aller à un rendez-vous.»