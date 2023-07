Médias: baisse du temps passé devant la télévision en Suisse

Les plus jeunes sont les moins adeptes de ces deux types de médias. Les chiffres sont ici séparés selon la région linguistique. Les 15-29 ans n’ont passé que 28 minutes en moyenne chaque jour devant la télévision, loin derrière les 247 minutes des 60 ans et plus. Les Tessinois sont ceux qui regardent le plus la télé et les Suisses-allemands le moins.