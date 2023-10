Les jeunes Suisses plus performants à l’école que les étrangers

Les élèves allochtones ont plus de peine à l’école notamment à cause de leur situation socioéconomique et de la barrière de la langue.

Les principaux objectifs fixés par la Confédération dans le domaine de l’éducation et de la formation ont été atteints pour l’année 2023. Certaines lacunes, cependant, restent encore à combler. C’est ce qui ressort d’un rapport des autorités cantonales de l’instruction publique (CDIP) et du Département fédéral de l’économie.

Parmi ces derniers, ceux qui sont nés en Suisse sont bien plus performants que ceux arrivés plus tardivement dans le pays. Selon une enquête publiée par l’OCDE en 2018, les élèves d’origine étrangère ont plus de peine notamment à cause des désavantages socio-économiques, ainsi que la barrière de la langue.