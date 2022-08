VTT: Les jeunes Suissesses frappent très fort

Les coureuses de Swiss Cycling ont fait fort, très fort en Haute-Savoie, dans la catégorie des moins de 19 ans. Elles ont attaqué d’entrée et placé Monique Halter sur orbite. No 1 de sa catégorie et déjà championne d’Europe de cross-country en juillet au Portugal, la coureuse appenzelloise a fait la course en tête du début à la fin et a terminé seule au monde, ou presque.