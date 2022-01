Le Montreux Jazz et TikTok s'associent

Coup de projecteur : Les jeunes talents pourront compter sur le Montreux Jazz et TikTok

Le festival né sur la Riviera vaudoise et le réseau social chinois s’associent pour mettre en avant des artistes européens en devenir.

Le Montreux Jazz Festival a annoncé un partenariat européen avec TikTok pour promouvoir MJF Spotlight, tremplin consacré aux jeunes talents qu’il a lancé en 2021, année de son édition intimiste réussie. «En 2022, six showcases seront diffusés en direct sur TikTok sous l’appellation «The Road to Montreux» et sur les autres canaux exploités par le Festival. TikTok collaborera avec l’équipe du festival pour identifier les artistes les plus prometteurs de l’industrie musicale, leur offrant une plateforme pour atteindre de nouveaux publics et faire avancer leur carrière. Les showcases filmés en direct auront lieu à Zurich, Berlin, Hambourg et Londres, avant un final à Montreux où ils auront la possibilité de se produire sur la scène du Montreux Jazz Festival en 2022», a communiqué le Montreux Jazz Festival, dont l’affiche de la 56e édition qui se tiendra du 1er au 16 juillet est déjà connue.