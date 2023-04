États-Unis: Les jeunes transgenres face à l’offensive des conservateurs américains

Leo, un jeune Américain de 14 ans, prend de la testostérone depuis environ six mois. «Ça m’aide beaucoup, je me sens plus sûr de moi, plus en phase avec mon identité de genre», confie-t-il à l’AFP. Cet adolescent transgenre s’inquiète toutefois des lois adoptées par plusieurs Etats conservateurs pour interdire les traitements hormonaux aux mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance.

«Je veux juste pouvoir recevoir ma piqûre toutes les semaines», dit-il d’une voix déterminée, assurant «être moins déprimé» grâce à la testostérone, qui bloque ses règles, augmente la pilosité et la musculation. Lui vit dans une zone rurale de Pennsylvanie, où il y a peu «d’ados queers», explique-t-il. Les élus locaux les laissent, pour l’heure, tranquilles et il espère, pour sa propre santé mentale, que cela va durer.

Parce qu’avant de commencer ces injections, «je me suis fait du mal…», glisse-t-il sans s’appesantir sur ces souvenirs douloureux. Plus de 56% des jeunes transgenres ont eu des idées suicidaires au cours de leur vie et 31% ont fait au moins une tentative de suicide, selon l’Académie américaine de pédiatrie. Ils sont également plus sujets à la dépression, à l’anxiété, aux troubles alimentaires, aux conduites à risque et aux mutilations que le reste des adolescents.