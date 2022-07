Ecriture inclusive, Pride: Les Jeunes UDC appellent au boycott d’UBS, trop «woke» pour eux

Les Jeunes UDC lui reprochent son intention d’encourager, à l’interne, l’utilisation d’un langage neutre en termes de genre dans les textes. Dans le document de la banque existe une liste de mots à connotation masculine et, en miroir, une liste d’autres mots qu’il est possible d’utiliser pour dire la même chose. À titre d’exemple, on préférera «dynamique» ou «enthousiaste» plutôt que «actif». De plus, le soutien financier d’UBS à la Pride de Zurich fait hurler la jeunesse du parti conservateur.

UBS ne tremble pas

Apparemment ébranlés et menacés dans leur identité même, les Jeunes UDC sont à deux doigts d’y voir un signe de l’apocalypse qui nous guette. «UBS s’engage en faveur de la culture woke, intolérante et encline à la violence, dit le parti, qui dénonce que la banque, «apôtre du woke, se sente appelée, en tant qu’acteur politique, à nous rééduquer et à détruire notre culture de la liberté. Nous en avons assez, résilions notre compte et invitons toutes les personnes physiques et morales à faire de même».