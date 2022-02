Initiative populaire : Les Jeunes UDC veulent couper les vivres aux élus fédéraux

Le parti songe à lancer un texte pour réduire fortement les indemnités versées aux élus à Berne. Ils veulent ainsi éviter que les politiciens ne deviennent des pros à temps plein, sans autre job à côté.

20min/Simon Glauser

Le système de milice suisse est bien connu: nos élus, pour la plupart, ont une profession de base, à côté de leur mandat politique. Or, selon David Trachsel, président des Jeunes UDC, «le parlement de milice est depuis longtemps devenu un mythe» et les élus deviennent de plus en plus «professionnels». La solution du parti? Réduire leur rémunération, pour les «obliger» à travailler à côté de leurs fonctions de parlementaires. Ils ont présenté l’idée jeudi matin et songent à lancer une initiative populaire.

Ils ont présenté plusieurs versions possibles, mais optent pour celle qui vise à plafonner leur revenu «à la moitié d’un revenu annuel moyen au maximum, soit environ 39’000 francs», dit le président du parti. Actuellement, les conseillers nationaux touchent au total en moyenne 133’000 fr. et les conseillers aux États 144’000.

Chiffres plus nuancés

Les Jeunes UDC ne détaillent pas ces chiffres, mais le revenu peut varier fortement d’un élu à l’autre. Chaque conseiller national touche 26’000 fr. d’indemnité annuelle. Ensuite, chaque journée de séance (conseil ou commission) est défrayée à hauteur de 440 fr. Ils touchent en plus 33’000 fr. pour les dépenses de personnel et de matériel, car la plupart des élus ont un collaborateur personnel, rémunéré via ces indemnités. De plus, certains élus reversent une part des revenus à leur parti. Dans la plupart des cas, donc, dire qu’un élu «gagne» 133’000 ou 144’000 fr. par an, c’est aller un peu vite en besogne.

Interrogée par nos collègues de «20 Minuten», la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/ZH) ne voit pas la proposition d’un bon œil. «Réduire les rémunérations enverrait les politiciens dans des dépendances financières, notamment via des mandats rémunérés par des groupes d’intérêt», dit-elle.

Question de calendrier

Pour Sarah Wyss (PS/BS), la question du système de milice est centrale, mais ce n’est pas par l’argent qu’on va la résoudre. «Un mandat au Conseil national est exigeant en termes de temps. Un emploi ordinaire à côté est un défi et exige une grande flexibilité de la part des employés et des employeurs. Toutes les professions ne le permettent pas», dit-elle. Il faudrait plutôt, d’après elle, agir sur la durée des sessions et la planification des séances pour permettre une plus grande flexibilité.

Une étude de politologues de l’Université de Genève de 2017 avait calculé que le taux d’activité médian pour les élus (pour les séances et leur préparation) était de 50%. Si l’on y ajoute le «travail directement lié au mandat», on arrive alors à un taux d’occupation de 87%.