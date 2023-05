Suisse: Les Jeunes UDC veulent faire payer les manifestants

En 2022, les Suisses sont descendus dans la rue au total 1564 fois dans sept villes, soit plus de quatre fois par jour. L’an dernier a ainsi été une année record au niveau du nombre de protestations populaires en tous genres. Tel est le constat du «SonntagsBlick», publié à l’aube de la Fête du travail et de ses manifestations annoncées ce lundi dans tout le pays.

Le journal alémanique a recensé les statistiques des manifestations entre 2016 et 2022 dans sept villes du pays: Bâle, Berne, Genève (seulement depuis 2021), Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich. Et c’est Genève qui est en tête du classement, avec plus de 400 rassemblements l’an dernier (toujours avec présence policière). Elle est suivie par Berne (près de 400), puis, dans l’ordre décroissant: Zurich, Bâle, Lucerne, Saint-Gall et Winterthour.