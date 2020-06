Actualisé il y a 1min

Coronavirus

Les jeunes Vaudois pourront partir en camp cet été

Un concept de protection a été élaboré par le canton pour permettre aux enfants de reprendre leurs activités parascolaires.

Le concept concerne deux secteurs d’activité: les camps avec hébergement et les activités à la journée. KEYSTONE

Dans le canton de Vaud, les enfants et les jeunes pourront reprendre leurs activités extrascolaires et partir en camp cet été. Un concept de protection a été élaboré sous l’égide du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Après une période de pause forcée, de transfert en ligne, voire de fermeture, les activités extrascolaires pourront à nouveau avoir lieu sous une forme adaptée au contexte actuel. Cela concerne deux secteurs dactivités: les camps avec hébergement et les activités à la journée, écrit le DFJC mercredi.

Toutes ces activités sont mises sur pied par des communes, des organismes professionnels, des organisations de jeunesse et des écoles privées. Elles se déroulent principalement après l’école (mercredi après-midi et week-end) et durant les vacances scolaires.

Equilibre des jeunes

Afin de leur permettre de reprendre ou de continuer, le DFJC a collaboré avec le Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ-Vaud) pour mettre au point un concept de protection de base et apporter des réponses aux nombreuses sollicitations reçues depuis le mois d’avril. Les mesures d’hygiène, de traçabilité et de distanciation entre enfants et adultes et entre adultes y sont précisées.

La reprise des activités dans un cadre sécurisé participe à l’équilibre des jeunes et de la société. Elle revêt une importance capitale et permet notamment de pallier en partie le manque de voyage lors des vacances, relève le DFJC.

Le répertoire d’annonce d’activités de vacances pour les enfants, les jeunes et leurs familles du GLAJ-Vaud a été mis en ligne mercredi. Il est intitulé «Loisirs jeunes Vaud».

https://loisirsjeunes.ch/vaud/