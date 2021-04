Suisse : Les Jeunes Verts lancent une initiative sur l’environnement

Lors de son assemblée générale en ligne, le parti a décidé de lancer l’initiative «pour la responsabilité environnementale» qui appelle à un changement fondamental du système économique suisse.

De quoi s’agit-il concrètement? les Jeunes Vert-e-s demandent que toutes les activités économiques suisses n’aient plus lieu qu’à l’intérieur des limites écologiques de la Terre dans six domaines-clés, et ce d’ici 10 ans. À savoir: changement climatique, changement d’utilisation des sols, érosion de la biodiversité, utilisation mondiale de l’eau, perturbation des cycles de l’ozone et du phosphore et augmentation des aérosols dans l’atmosphère. Pour eux, si les limites sont dépassées, il y a une menace pour la vie humaine.