Suisse - Les Jeunes Verts prêts pour une nouvelle initiative en faveur du climat

Berne : Les Jeunes Verts prêts pour une nouvelle initiative

À peine la loi sur le CO2 refusée par le peuple dimanche, voilà qu’un nouveau texte en faveur du climat pourrait être lancé. La récolte de signatures est prévue dès le mois d’août.

En effet, ce sont les électeurs les plus jeunes qui ont le plus clairement rejeté la loi sur le CO2 le 13 juin dernier. Ils semblent apparemment beaucoup moins disposés que prévu à faire des sacrifices pour lutter contre le réchauffement climatique. Les partis écologistes et la jeunesse qui milite en faveur de la planète se retrouvent aujourd’hui confrontés à un sacré dilemme. Doivent-ils poursuivre sur la voie de textes réclamant des mesures de renoncement pour préserver l’environnement, même si ce n’est pas très populaire? Ou doivent-ils accepter la culture de consommation de notre société et se concentrer entièrement sur la technologie? Le débat est lancé.