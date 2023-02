Chirurgie esthétique: Les jeunes veulent du Botox et des gros seins

Les moins de 30 ans privilégient les injections pour prévenir le vieillissement et ont recours au bistouri pour obtenir de beaux selfies et correspondre aux canons des années 1990.

Dans les cabinets de chirurgie plastique, les demandes formulées le plus couramment par les moins de 30 ans concernent le rehaussement de la poitrine, l’augmentation de son volume et les injections. Ce constat émane des médias américains qui, à la suite de la publication du rapport annuel de l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), ont interrogé des spécialistes à travers le pays. Forte de 2200 membres, l’association américaine de chirurgie reconstructive et esthétique du visage a publié le 13 février les chiffres de l’activité 2022 qui nous informent sur ces tendances.

«L’influence de la génération Z sur le marché de l’esthétique ne génère pas encore de bonds dans le nombre de procédures de chirurgie plastique du visage (et c’est probablement une bonne chose), lit-on dans la synthèse du rapport. Comme en 2021, près de 75% des chirurgiens plasticiens du visage signalent une augmentation du nombre de patients de moins de 30 ans demandant une chirurgie esthétique ou des produits injectables, ce qui représente un plateau toujours plus élevé au cours des cinq années précédentes.»

82% des interventions sont peu invasives

78% des membres assurent que les jeunes privilégient surtout les interventions peu invasives dans le but de prévenir le vieillissement. L’enquête de cette année indique qu’on recourt davantage au bistouri dès qu’on atteint un groupe âgé de 35 à 55 ans. Selon les nouvelles données, 82% du nombre total d’interventions réalisées en 2022 étaient peu invasives, les 18% restants étant chirurgicaux. Parmi les premières, les trois traitements les plus courants sont les neurotoxines, les produits de comblement et les produits topiques (comme les peelings chimiques), tandis que les trois principales interventions chirurgicales sont les liftings, les blépharoplasties (paupières) et les rhinoplasties (nez). Sans surprise, celle-ci reste l’intervention chirurgicale la plus demandée par les patients de moins de 34 ans.

Les fans des 90s subissent la tyrannie du selfie

La tendance en hausse: avoir une meilleure apparence sur les selfies. Kampus Production/Pexels

Les jeunes femmes d’aujourd’hui sont fascinées par les beautés des années 1990 et rêvent d’avoir un visage sculpté, rehaussé par des pommettes saillantes. 15% des chirurgiens signalent l’augmentation du nombre d’opérations qui consistent à éliminer de la graisse buccale pour avoir des joues creusées et des traits plus fins. L’AAFPRS insiste sur le fait que cette pratique est irréversible et qu’en vieillissant le visage perdra encore de la masse graisseuse: le rendu peut être disgracieux à long terme.

79% des chirurgiens s’accordent sur le fait que la tendance à la hausse, c’est d’avoir une meilleure apparence sur les selfies. Pour obtenir ce résultat deux interventions ont la cote. La première revient à retirer un peu de peau sous le nez afin d’augmenter la proportion visible des lèvres. Ensuite, la chirurgie des paupières qui «défatigue» le visage.

Grande majorité de femmes