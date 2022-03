Grand sondage en Suisse – «Les jeunes vont bien» mais guerre et Covid vont plomber leur moral

Opinions politiques quasi génétiques

D’après l’enquête, les jeunes se positionnent de plus en plus au centre sur les questions politiques, avec une tendance à glisser à gauche. Les jeunes sont en outre très en phase avec les opinions de leurs parents. Les parents de gauche enfantent des progénitures de gauche dans trois quarts des cas et à peine moins à droite. Parfois, les enfants se rebiffent contre l’autorité morale et votent à l’opposé du spectre, mais les cas sont rares, moins d’un sur dix. À peine voit-on une légère tendance chez les enfants de parents de droite à voter plus au centre ou à gauche qu’eux.