Open d’Australie: Les jeunes vont-ils briller à Melbourne?

Melbourne s’apprête à accueillir l’ Open d’Australie et c’est l’occasion pour les plus jeunes joueurs de bousculer les anciens. En effet, la saison 2022 a permis aux pépites du tennis mondial de sonner la révolte. Les joueurs les plus prometteurs du globe sont désormais particulièrement attendus par les amateurs de tennis, impatients de découvrir qui sera la future star du tennis mondial. Le phénomène Carlos Alcaraz semble bien être le symbole de cette génération, mais l’actuel numéro 1 au classement ATP a déclaré forfait suite à une blessure à la jambe droite.

Parmi les outsiders, le Danois Casper Ruud et le Grec Stéfanos Tsitsipás débarquent à Melbourne avec l’ambition de gagner leur premier tournoi de Grand Chelem. Tous deux âgés de 24 ans, les numéros 3 et 4 au classement ATP ne sont plus à leur premier coup d’essai et ont les qualités nécessaires pour renverser les plus anciens.