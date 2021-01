«Comment imaginer une année confinée, une année sans girons, sans manifestations? Tu oublies les tournois, et restes cloîtré chez toi. Boire un petit chasselas? On reste quand même Vaudois.» La commission de la troupe théâtrale de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) a revisité la chanson «À nos souvenirs» du groupe Trois Cafés Gourmands. Partagé sur Facebook plus de 1200 fois en deux jours, le clip se veut encourageant et optimiste, histoire de démarrer 2021 de la meilleure des manières.