Jeux vidéo : Les jeux de Google Play bientôt jouables sur PC

Le propriétaire d’Android va lancer courant 2022 une application permettant de faire fonctionner ses jeux sous Windows.

Une application native de Google permettra de faire tourner les jeux sous Windows 10 et Windows 11.

Google a créé la surprise lors de la cérémonie des Game Awards 2021 . La firme américaine a annoncé une application capable de faire tourner les jeux Android sous Windows. «Les joueurs pourront passer de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et bientôt un PC», s’est félicité Greg Hartrell, haut responsable de Google.

La firme de Mountain View se chargera elle-même de distribuer «courant 2022» l’application faite sans partenariat avec Microsoft. Elle n’exigera aucune intégration spéciale sur Windows 10 ou Windows 11. La technologie utilisée par Google pour émuler les applications Android sur Windows n’est pas encore connue. Mais les jeux seront exécutés localement et non pas diffusés depuis le cloud.

L’annonce de Google intervient quelques mois après que Microsoft a commencé à tester les applications Android sur les PC sous Windows 11. La firme de Redmond s’est associée à son voisin Amazon pour permettre aux utilisateurs de Windows d’installer nativement des jeux et des applications à partir de la boutique Amazon Appstore pour Android. Mais la prise en charge native de Google Play ne sera pas disponible officiellement par ce canal.

De l’ambition aussi sur Mac

Les ambitions de Google pour des applications Android sur Windows sont apparues pour la première fois au grand jour à l’occasion du procès d’Epic Games contre Apple plus tôt cette année, rappelle le site TheVerge . Daté d’octobre 2020, un document de 70 pages témoignait de la volonté de Google de porter les jeux Android sur les PC, mais également sur les Mac d’Apple.

Alternative en vogue

Alors que Microsoft et maintenant Google s’efforcent d’intégrer les applications et les jeux Android à Windows, le service gratuit BlueStacks X permet, lui, de jouer à des jeux Android directement dans son navigateur via le streaming.