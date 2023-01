Suisse : Les jeux de loterie ont fait 39 nouveaux millionnaires

C’est Swiss Loto qui a fait le plus d’heureux l’année passée avec en moyenne deux millionnaires par mois. Ainsi, 25 personnes ont vu leur compte crédité d’un ou plusieurs millions, souligne la Loterie Romande. Cinq chanceux ont décroché le jackpot; 17 personnes ont remporté un million de francs en cochant les six bons numéros et trois autres ont empoché un montant à sept chiffres grâce au jeu additionnel du Joker. Le plus gros gain a été réalisé en mars 2022: la personne chanceuse a décroché la somme de 43,1 millions. Dans l’ensemble de l’année, les joueurs ont remporté la coquette somme de 208,1 millions.