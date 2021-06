Olympisme : «Les Jeux de Tokyo ont déjà perdu leur sens»

Une membre du comité olympique nippon a critiqué ouvertement la décision de maintenir les Jeux olympiques, estimant que le Japon s’était retrouvé «piégé».

Les Jeux olympiques, reportés l’an dernier en raison de la pandémie, auront bien lieu du 23 juillet au 8 août, martèlent les instances olympiques, les organisateurs de Tokyo 2020 et le gouvernement nippon, en dépit de la situation sanitaire et de l’opposition d’une majorité de Japonais.

«Je pense que nous avons déjà manqué l’occasion de les annuler», estime l’ancienne judoka et membre du comité olympique japonais Kaori Yamaguchi, dans une tribune publiée par l’agence Kyodo. «Nous nous sommes retrouvés piégés dans une situation où nous ne pouvons plus rien arrêter maintenant», juge la médaillée de bronze aux JO de Séoul en 1988, ajoutant: «les Jeux ont déjà perdu leur sens et sont maintenus juste parce qu’il le faut».