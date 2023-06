Sport: Les Jeux des «dopés», l’idée folle pour contrer les JO

Dans le monde de l’entrepreneur australien, Nijat Rahimov n’aurait pas été privé de sa médaille et exclu pendant 8 ans de toute compétition.

La proposition en appelle à la curiosité malsaine de chacun. Si tous les athlètes se dopaient franchement, ça donnerait quoi? Cette idée fantasque risque d’être réalisée l’année prochaine, à travers les Enhanced Games (les Jeux améliorés). Présidées par l’entrepreneur australien Aron D’Souza, ces joutes se présentent comme des Jeux olympiques 2.0. «Nous croyons que la science rend l’humanité - et les sports - meilleure et plus juste», peut-on lire sur le site internet de l’événement.