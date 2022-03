Pékin 2022 : Les Jeux paralympiques sont officiellement terminés

Les joutes paralympiques se sont achevées dimanche en Chine. La délégation suisse rentre d’Asie avec une médaille dans ses bagages. L’objectif minimum est donc atteint.

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Parsons avait prononcé un discours anti-guerre, en référence à l’invasion russe en Ukraine, qui avait été partiellement censuré durant sa diffusion par la télévision publique chinoise CCTV. Et lors de la cérémonie de clôture, une partie de son discours n’a de nouveau pas été traduite en chinois pour le public local. Les expressions «champions de la paix» et «espoirs de paix» ont ainsi été omises.

A l’issue de cette cérémonie, à laquelle a assisté le président chinois Xi Jinping, le drapeau paralympique a été abaissé et transmis aux organisateurs de la prochaine édition hivernale des Jeux qui aura lieu en 2026 à Milan et dans la station de ski de Cortina d’Ampezzo dans les Dolomites.

«Dans les villages paralympiques, il y avait différentes nations, différentes opinions, différentes capacités. Ici, les différences ne nous ont pas divisés. Elles nous ont unis», a déclaré Parsons dans son discours. «Cette unité est source d’espoirs. Des espoirs d’inclusion, des espoirs d’harmonie et le plus important, des espoirs de paix», a-t-il ajouté.

L’Ukraine a décroché au total 29 médailles (dont 11 en or), en biathlon et en ski de fond, terminant deuxième au tableau des médailles, derrière le pays organisateur, la Chine, qui s’est affirmée comme une nouvelle puissance des para-sports d’hiver, avec 61 médailles au total (dont 18 en or). Le Canada complète le podium, au pied duquel termine la France (4e avec 12 médailles, dont 7 en or).