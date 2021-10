Jeux vidéo : Les jeux PC Steam s’invitent sur la console Xbox

La société Nvidia a rendu compatible son service de jeu à la demande GeForce Now avec le nouveau navigateur web Edge des consoles de Microsoft.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’offre GeForce Now de Nvidia! Ils vont pouvoir faire tourner les jeux PC de la plateforme Steam sur les consoles Xbox. La firme américaine spécialisée dans les puces et cartes graphiques pour ordinateurs et consoles de jeux a rendu compatible son service de streaming de jeux vidéo par abonnement GeForce Now avec le nouveau navigateur Edge dont sont dotées les consoles du géant Microsoft.

Il est ainsi possible de jouer à des jeux PC populaires comme «Counter-Strike: Global Offensive», «DOTA 2» ou encore «League of Legends» (avec une résolution de 1080p et pendant une session d’une heure dans la version gratuite de GeForce Now) directement dans le navigateur de la Xbox, rapporte The Verge. Le site spécialisé rappelle qu’il était déjà possible de jouer à des jeux PC via l’app d’accès à distance Parsec. Mais cette solution nécessitait de posséder un PC sur lequel faire tourner les jeux.