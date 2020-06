Gaming

Les jeux qui ont occupé les Romands durant le confinement

Des gamers reviennent sur les jeux vidéo qui leur ont permis de s’évader durant ces trois derniers mois, et sur leur rapport au médium lors de cette période.

«Minecraft»: «J'aime la liberté du titre, avec le temps de m'y consacrer et de créer quelque chose.» (Jérémy, 29 ans, Lausanne)

Avec plus de la moitié de la planète confinée à la maison, la consommation et les ventes de jeux vidéo ont connu un essor fulgurant durant la pandémie de coronavirus. En mars, les dépenses autour de la branche ont atteint 10 milliards de dollars dans le monde selon le cabinet Superdata, tandis que les jeux en ligne ont fait exploser le trafic internet de plusieurs pays. Curieux d’avoir un aperçu des mondes virtuels qui ont occupé les Romands lors de cette période particulière, 20minutes, avec l’aide du webzine JVmag.ch , a interrogé une trentaine de joueurs à ce propos.

«Warzone» et «Animal Crossing»

Premier constat, le battle royale «Call of Duty: Warzone» semble avoir rencontré un franc succès, puisque plus d’un tiers des personnes approchées y ont joué durant le confinement. Sorti le 10 mars, le titre a sans doute largement profité de sa gratuité et de son aspect connecté. «Ce qui m’a vraiment plu dans «Warzone», c’est le fait de pouvoir jouer en multijoueur avec les copains», explique ainsi Maluc, 26 ans, de Lausanne. Un avis partagé par Junior (18 ans, Prilly), qui ajoute que «c’est un jeu facile à streamer».

Dans la même veine, certains ont profité de la remise à zéro des compteurs de «Fortnite» lors de la saison 2 pour se lancer sérieusement sur le titre d’Epic Games, comme Thomas, la cinquantaine, de Lausanne. «Ce sont mes neveux qui m’en faisaient l’éloge depuis longtemps, explique-t-il. J’ai donc profité de cette période pour m’y mettre». De manière générale, les jeux multijoueurs comme «World of Warcraft» ou «League of Legends» semblent avoir eu la cote. Même constat pour «Animal Crossing», cité plusieurs fois, et qui s’est vendu à plus de 13 millions d’exemplaires depuis son lancement en mars.