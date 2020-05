Divertissements

Les jeux vidéo, industrie reine du confinement

L'industrie du jeu vidéo fait partie des rares secteurs à profiter de la pandémie de coronavirus.

«Animal Crossing: New Horizons» est l'un des jeux emblématiques du confinement, où on peut construire son île paradisiaque et visiter celles des autres joueurs.

Activision Blizzard et Electronic Arts, deux titans américains de l'édition de jeux, ont réalisé d'excellents résultats depuis le mois de janvier. Activision a même revu ses prévisions à la hausse, un événement rare à l'ère des licenciements et du chômage technique.

Les ventes de la Switch ont plus que doublé

Nintendo et Sony n'ont pas encore publié leurs résultats pour début 2020, mais rien qu'en mars, les ventes de la Switch (Nintendo) ont plus que doublé comparé à 2019, selon l'analyste Matt Piscatella de NPD.

Cette performance n'est pas sans rapport avec le succès foudroyant de «Animal Crossing: New Horizons», un des jeux emblématiques du confinement, où on peut construire son île paradisiaque et visiter celles des autres joueurs.

«Initialement, on s'attendait à une année en demi-teinte pour les consoles», remarque Morris Garrard, de Futuresource. Il pensait que les consommateurs patienteraient jusqu'aux sorties des dernières-nées de Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series X), prévues pour la fin de l'année.

Maillots et mitraillettes

«Mais les gens sont coincés chez eux, les enfants ne vont plus à l'école...». Alors ils retrouvent les avatars de leurs amis en maillots de bain, ou armés de fusils d'assaut, sur Fortnite ou Call of Duty: Warzone, deux autres phénomènes qui ont amplifié leur succès. Les plus jeunes vont sur la plateforme de jeux Roblox, qui fait plus que jamais office de cour de récré.