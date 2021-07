Jeux olympiques : Les JO de Tokyo presque à huis clos

Dès lundi et jusqu’au 22 août, la capitale japonaise sera en état d’urgence sanitaire. Les spectateurs ne pourront donc pas assister aux compétitions, sauf dans le nord-est et le centre du pays.

C’est un nouveau coup dur pour les «Jeux de la pandémie»: les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) se dérouleront essentiellement à huis clos, face à la recrudescence du coronavirus au Japon, ont annoncé jeudi les organisateurs et autorités japonaises.

La plupart des sites des JO sont situés dans la capitale japonaise. Les compétitions se déroulant dans trois départements voisins (Chiba, Saitama et Kanagawa) seront aussi fermées au public, ont précisé ultérieurement les organisateurs.

Des spectateurs dans trois départements

Des épreuves prévues dans d’autres départements, dont Fukushima et Miyagi (nord-est) ou Shizuoka (centre) accepteront des spectateurs, mais de façon limitée.

Rien n’a été épargné à ces JO de Tokyo: de leur report d’un an l’an dernier au renoncement en mars de cette année aux spectateurs venant de l’étranger, une décision inédite dans l’histoire des JO là aussi.

«Je pense que nous pouvons organiser des Jeux en toute sécurité grâce à ces mesures», avait estimé plus tôt dans la journée le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

«Nous devons renforcer les mesures pour éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l’impact des nouveaux variants», avait ajouté M. Suga, alors que le variant Delta, plus contagieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon.

«Nous soutiendrons toutes les mesures qui permettent d’avoir des Jeux olympiques et paralympiques en toute sécurité pour les Japonais et pour les participants», avait aussi expliqué en début de soirée le président du CIO Thomas Bach, arrivé jeudi au Japon mais obligé d’observer une quarantaine de trois jours.

Le CIO soutient cette décision

Le CIO a publié un communiqué conjoint avec le comité international paralympique pour faite part de son soutien à «cette décision dans l’intérêt de Jeux sûrs et sans danger pour tout le monde», tout en «regrettant profondément pour les sportifs et spectateurs que ces mesures aient dû être prises».

Au Japon, les mesures d’état d’urgence sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, consistant surtout à demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et à limiter le nombre de spectateurs d’événements sportifs ou culturels.