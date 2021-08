États-Unis : Les JO ont cartonné sur le web, beaucoup moins à la TV

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont pris fin ce week-end, ont attiré une audience moyenne en baisse à 15,1 millions de téléspectateurs sur NBC aux États-Unis, mais en hausse sur le Net.

La chaîne de télévision américaine NBC a indiqué lundi que les Jeux olympiques de Tokyo ont été «les plus suivis de l’histoire sur internet», malgré des audiences en baisse à la télé par rapport aux JO précédents, selon des médias spécialisés. Les Jeux ont attiré sur NBC une audience moyenne de 15,1 millions de téléspectateurs, mais ont été plébiscités sur internet, avec environ six milliards de minutes de streaming et 2,9 milliards d’impressions sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram du réseau NBC.