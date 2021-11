France : Les joies d’une douche verticale pour Thomas Pesquet

De retour sur Terre après 200 jours dans l’espace, l’astronaute a donné une conférence de presse où il dit notamment son bonheur de se doucher sans l’eau qui part dans tous les sens.

L’astronaute français Thomas Pesquet a retrouvé la joie d’une douche chaude dont l’eau tombe verticalement, après six mois sur la Station spatiale internationale et une «expérience complète» de commandant de bord, a-t-il confié vendredi, lors d’une conférence de presse.

Ses collègues lui avaient parlé de cette «expérience marrante» de la douche du retour. A la différence de celles, dans la station, où «les gouttelettes vont dans tous les sens», il a eu «l’impression d’une expérience surnaturelle», avec «ces gouttes et cette eau qui coulent dans le même sens».

Après 199 jours passés en orbite, à plus de 400 km autour de la Terre, l’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA) est apparu souriant et en «grande forme physique», lors d’une conférence de presse retransmise depuis Cologne. Il va y subir une batterie d’examens et un programme de réhabilitation au Centre des astronautes européens.