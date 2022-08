Les Jonas Brothers fêtent les 15 ans de S.O.S

Anniversaire : Les Jonas Brothers célèbrent les 15 ans de leur titre «S.O.S»

Nick Jonas a publié mercredi 3 août 2022 une vidéo sur TikTok pour fêter les 15 ans de la chanson «S.O.S» des Jonas Brothers. Il en a profité pour révéler quelques «fun facts» sur le titre, paru en 2007. «J’ai écrit la chanson quand j’avais 13 ans dans une chambre d’hôtel à New York», rappelle le chanteur américain de 29 ans qui a eu peur de perdre tout contact avec ses frères après la dissolution du groupe .

Il poursuit en révélant que la mélodie et le titre originaux n’avaient rien à voir avec la version que les Jonas Brothers ont dévoilée au public. «Ce n’est que lorsque nous sommes entrés en studio avec John Fields, notre producteur, que nous nous sommes dit qu’il fallait que la chanson soit plus mémorable dès le départ et cette ligne de guitare est donc née», explique-t-il.