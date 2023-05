Les Jonas Brothers vous guident sur la route avec Waze

Vous avez toujours rêvé d’être guidés sur la route par la voix des Jonas Brothers? Grâce à Waze, c’est désormais possible. L’application d’aide à la conduite et le groupe américain, qui a engagé Haley Lu Richardson pour un clip , ont conclu un partenariat. Les utilisateurs de la plateforme qui maîtrisent l’anglais peuvent désormais écouter des indications sur la route données par les frangins.

«Nous avons grandi sur la route et notre tour bus est devenu notre maison quand nous étions loin de la nôtre. Nous connaissons donc l’importance d’arriver en toute sécurité et à l’heure. Nous sommes ravis que nos fans à travers le monde nous rejoignent quand ils conduisent et que nous puissions leur faire découvrir nos souvenirs et des endroits que nous avons découverts en tournée», ont fait savoir les garçons, qui réfléchissent à réenregistrer leur premier album, dans un communiqué transmis à «People».