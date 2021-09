Hockey sur glace - Les joueurs de NHL seront aux Jeux olympiques

Après de longues et intenses négociations avec la ligue professionnelle nord-américaine et l’Association des joueurs (NHLPA), la Fédération internationale (IIHF) présidée par le Fribourgeois René Fasel a réussi à ramener les meilleurs hockeyeurs du monde dans le giron olympique.

En Chine, les fans de hockey admireront le talent des Crosby, McDavid, Hedman, Kucherov et Cie. Un fait qui permettra d’écrire une nouvelle page dans le livre des épopées de la discipline. Les étoiles du hockey mondial ont en effet illuminé plusieurs éditions et ont probablement été les artisans de l’un des plus beaux matches de l’histoire de leur sport. En 2010, lors de la finale entre le Canada et les États-Unis.