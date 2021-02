Bundesliga : Les joueurs de Schalke n’en peuvent plus de Christian Gross

La fronde gronde au sein du club basé à Gelsenkirchen. Une partie de l’équipe a demandé au président de congédier l’entraîneur zurichois.

Pool via REUTERS

Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga, s’enfonce un peu plus dans la crise: plusieurs cadres de l’équipe ont en effet demandé au directeur sportif Jochen Schneider de licencier avec effet immédiat Christian Gross du poste d’entraîneur, selon des informations dévoilées par «Sky».

Confusion au niveau des noms

Cette information est confirmée par «Bild» , qui ajoute: «Certains rapportent que Gross confond régulièrement les noms de ses protégés avec ceux de leurs adversaires. De plus, le Zurichois de 66 ans n’utilise pas toujours la bonne langue lorsqu’il s’adresse à certains de ses joueurs. Les compétences de l’entraîneur sont également remises en question, tant au niveau du contenu des entraînements que des choix tactiques.

Christian Gross avait été engagé par Schalke 04 le 27 décembre 2020 en remplacement de Manuel Baum, viré à cause des mauvais résultats du club basé à Gelsenkirchen. Sous la houlette du Zurichois, les Königsblauen n’ont remporté qu’une rencontre sur les dix disputées, pour deux matches nuls. À douze journées de la fin, ils comptent neuf longueurs de retard sur le Hertha Berlin, premier non-relégable.

Pour sauver sa peau, Gross aura besoin de récolter un résultat positif lors de son déplacement à Stuttgart samedi, et pour que le club de la Ruhr puisse encore croire à un maintien qui tiendrait de plus en plus du miracle. En tout cas, les médias allemands semblent sceptiques. Ils cherchent déjà qui pourrait être chargé de la mission «retour dans l’élite» à partir de l’été prochain.