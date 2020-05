Polémique au déconfinement

Les joueurs de Séville font tout faux

Quatre joueurs du club andalou n’ont pas respecté les règles sanitaires. Banega, Ocampos, Vazquez, et De Jong risquent gros, alors que l’Espagne revient gentiment à la vie normale.

Dans une Espagne encore en phase 1 de déconfinement, les rassemblements de plus de dix personnes étaient toujours interdits le week-end dernier.

Samedi, la femme du milieu de terrain du FC Séville Éver Banega a posté sur Instagram des photos d’une fête à laquelle ont participé une douzaine de personnes. En plus de son footballeur de mari, on reconnaît également sur les clichés ses coéquipiers Lucas Ocampos, Franco Vazquez et Luuk de Jong.