Football: Les joueurs du Bayern doivent «se bouger le cul», tonne Kahn

Oliver Kahn, au centre, a tancé les joueurs du Bayern samedi après la défaite contre Mayence. AFP

Les joueurs du Bayern doivent «se bouger le cul», a réclamé dans son langage fleuri le président du directoire du Bayern Munich Oliver Kahn, après la déroute des Munichois sur la pelouse de Mayence (3-1) samedi après-midi. «Au bout du compte, ce sont onze joueurs qui sont sur la pelouse et qui doivent simplement se bouger le cul pour les objectifs du club», a vivement critiqué Oliver Kahn en zone mixte. «C’est ça le football, rien de plus», a-t-il ajouté.

Chaque joueur du Bayern doit selon lui se remettre en question. «Qu’est-ce que je veux obtenir lorsque je suis sur le terrain? Quelle disposition j’apporte? Quelle implication j’apporte? Tout ce qui fait le foot à côté du jeu à proprement parler nous a manqué en seconde période.»

Le Bayern a encaissé sa quatrième défaite de la saison en Bundesliga, la sixième toutes compétitions confondues, samedi à Mayence (3-1), s’effondrant totalement en l’espace d’un quart d’heure d’une seconde période «catastrophique» selon Kahn, après avoir mené au score.

«Une nouvelle fois, je suis assis là et je dis que je ne l’ai pas vu venir», a reconnu de son côté Thomas Tuchel, sur le banc du Bayern depuis la fin mars, en remplacement de Julian Nagelsmann, écarté à la surprise générale par la direction du Bayern.

«Thomas Tuchel est le dernier dont on doit discuter.» Oliver Kahn, président du Bayern Munich

«En ce moment, on ressemble à une équipe qui a déjà joué 80 matches dans la saison. On n’est pas en mesure d’être concentrés, de tuer les matches avec un deuxième ou un troisième but. Et on n’est pas en mesure de jouer sans faire de faute», a ajouté Tuchel, en conférence de presse.

«Les points nous filent entre les doigts comme du sable. On fait des erreurs de concentration, de grosses erreurs individuelles. Actuellement, on ne parvient pas à montrer de réaction, ni mentale, ni physique», a encore souligné Tuchel. «Il nous manque du volontarisme, de la présence physique. Les bases dont on a toujours besoin», a-t-il conclu.

«Thomas Tuchel est le dernier dont on doit discuter», a estimé Kahn apportant son soutien à son entraîneur, arrivé dans une période compliquée du Bayern et qui n’a gagné que deux matches, pour deux matches nuls et trois défaites.

Avec cette défaite à Mayence, le Bayern est sous la menace du Borussia Dortmund, qui accueille l’Eintracht Francfort ce samedi en fin de journée. Avec 59 points soit deux de plus que le BVB, les Munichois peuvent perdre la tête du classement en cas de victoire du Borussia.