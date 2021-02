Christian Constantin dans une tribune, comme d’habitude très vide. freshfocus

Le procédé est rare et l'initiative louable. Les joueurs du FC Sion ont pris la plume pour envoyer une lettre ouverte, disponible sur le site du club de Tourbillon et les réseaux sociaux, à leurs fidèles supporters et aux journalistes qui couvrent l'actualité de l'équipe valaisanne. Les footballeurs y indiquent renoncer à une partie de leurs salaires.

« Nous, joueurs et membres du staff du FC Sion, nous adressons à vous, chers supporters et représentants des médias, pour vous témoigner de notre prise de conscience de la situation économique actuelle du football, privé de spectateurs et de recettes commerciales depuis plus d’une année » , commencent-ils dans leur missive.

Ensuite, après qu'ils ont assuré prendre conscience de la chance qu'ils ont d'exercer leur passion comme métier, ils officialisent une décision prise en commun: « Après des échanges avec la direction du club, nous consentons à une baisse de nos salaires pour les prochains mois. » Le tout est signé par l’ensemble du groupe professionnel du FC Sion, qui ajoute: « Nous sommes tous focalisés sur nos prochains matchs, déterminés à vous rendre fiers. »