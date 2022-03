Volleyball – Les joueurs du LUC ne verront pas la finale

Tout comme la saison dernière, les universitaires ont raté leur examen des demi-finales face à Volley Amriswil. Comme il y a douze mois encore, ils ont connu l’élimination après trois défaites consécutives. Tout juste sont-ils parvenus à chiper un set aux Thurgoviens en tout et pour tout. Pas de quoi faire douter un tant soit peu la meilleure formation de la saison régulière. Il leur reste à conquérir la troisième place face à Chênois Genève ou Schönenwerd pour panser les blessures d’une saison malgré tout décevante. Le 10e titre de champion du LUC n’est plus qu’un mirage.

«Ils sont tout simplement meilleurs, a admis Adrien Prével après la rencontre. On n’a jamais réussi à les faire douter. On a trop rarement fait le point quand on avait une balle parfaite. Il y a plein de choses qu’on aurait dû mieux faire. On n’a notamment pas trouvé le moyen de forcer leur Cubain (ndlr: Luis Sosa) à réceptionner.»