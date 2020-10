Selon un témoin, «un monsieur en civil est venu vérifier au début du match qu’aucun joueur ne se trouvait en quarantaine. Puis, une dizaine de gendarmes sont arrivés. Ils ont interrompu la partie et ont pris l’identité de tous les joueurs, y compris ceux de l’équipe adverse. J’ai discuté avec certains d’entre eux: il semble qu’ils soient désormais considérés comme des cas contacts.»

«Un joueur positif mardi à l’entraînement»

Joint à 15h30, Clément Capponi, responsable du marketing et de la communication de l’AS Fribourgeoise, dit manquer d’informations pour réagir. Il indique avoir été informé vers 13 heures qu’un joueur de l’effectif présent mardi à l’entraînement avait été testé positif au covid-19. «Mais il n’était pas là cet après-midi.» Il dit ne pas savoir, en revanche, si d’autres joueurs avaient été placés en quarantaine par les services du médecin cantonal.

L’Etat veut frapper fort

Silvain Guillaume-Gentil indique que les amendes «seront discutées demain avec le service juridique du Département. Il s’agira d’être juste mais sanctions il y aura. Il ne s’agit pas de sanctionner avec légèreté.» Porte-parole du Département de la santé et de la sécurité, Laurent Paoliello est encore plus précis. «Les services du médecin cantonal ont heureusement été avertis par un citoyen responsable. Nous allons enquêter pour déterminer qui sera dénoncé pénalement au Ministère public. Il s’agit d’une violation de la loi de lutte contre les épidémies. Les amendes peuvent aller jusqu’à 10’000 francs par personne. Si la vie de quelqu’un devait être mise en danger par la suite, d’autres poursuites pénales sont bien sûr réservées. Ce qui s’est passé est inadmissible et scandaleux.»