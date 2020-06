Malgré le confinement

Les joueurs fêtent avec des centaines de supporters

L’Hapoel Tel-Aviv est au centre des critiques après la publication d’images de ses joueurs célébrant avec des supporters après un match.

En première division israélienne, l’Hapoel Tel-Aviv a battu 3-0 le Betar Jérusalem mardi pour le compte de la 28e journée de championnat. Si le match a été âprement disputé sur la pelouse (l’arbitre a notamment distribué onze cartons jaunes et un carton rouge), il l’a également été en dehors du stade, et ce malgré les règles de confinement et de distanciation sociale en vigueur au pays.