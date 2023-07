Les joueurs invités à fliquer les chats audio toxiques

Image d’illustration de «Call of Duty» Modern Warfare II saison 4.

Les joueurs anglophones pourront bientôt signaler les messages vocaux inappropriés de leurs camarades de jeu en ligne. Limitée pour le moment aux membres du programme Xbox Insiders, la nouvelle fonctionnalité permet aux joueurs de capturer les messages vocaux qu’ils jugent toxiques dans des clips audio de 60 secondes. Ils ont ensuite une journée pour les soumettre à l’examen de l’équipe de modération de la Xbox. Les joueurs peuvent également ajouter un commentaire sur le contexte et faire appel des décisions de modération.

«Nous modérons de manière proactive le texte, les images et les vidéos, et le lancement de la modération vocale réactive concerne cette partie audio», a commenté sur le site TheVerge Kim Kunes, responsable de cette problématique chez Xbox. Il ne sera cependant pas possible d’utiliser ces enregistrements pour les balancer par exemple sur les réseaux sociaux. «Ce n’est pas quelque chose que le joueur peut enregistrer ou partager séparément de ce mécanisme de signalement qui nous est réservé», a précisé le haut cadre de la Xbox.