«Fortnite» : Les joueurs peuvent streamer leurs parties sur Houseparty

L’éditeur Epic Games renforce l’interopérabilité entre son application de messagerie vidéo et son jeu de battle royale.

La prise en charge n’est pour le moment assurée que via les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que via un PC. Les joueurs pouvaient déjà amorcer des discussions vidéo dans «Fortnite» via l’intégration de Houseparty. Epic Games avait racheté l’application de messagerie en 2019. L’éditeur ne cesse depuis d’intégrer ses fonctionnalités dans son jeu vidéo phare.