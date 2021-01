L’association Swiss Ice Hockey Players Union (SIHPU) a questionné environ 300 joueurs actifs de la National League et des mercenaires suisses de NHL sur la réforme controversée de la ligue et l'augmentation du quota d'étrangers. L’enquête en ligne envoyée à environ 300 joueurs (taux de réponse de 80%) comprenait 11 questions sur les thèmes de l’augmentation du quota d’étrangers, la réglementation concernant les joueurs à licence suisse et une ligue fermée avec la suppression de la promotion et de la relégation.

Plus de 90% des joueurs sont contre une augmentation du quota d'étrangers et estiment que ces mesures aggraveraient le développement durable du hockey sur glace suisse, dévoile la SIHPU dans un communiqué. Pour l’association des joueurs, l es raisons en sont évidentes: « les jeunes talents constituent la base d'une nation de hockey sur glace prospère. Or, avec un manque de pratique de jeu pour les joueurs nationaux de première division, cette base sera affaiblie, ce qui aura un impact négatif sur la qualité à moyen et long terme. Les économies sur les charges salariales qui ont été annoncées doivent également être considérées avec prudence en raison de la politique des salaires nets – ainsi, 89% des joueurs de NL sont convaincus quel'augmentation du quota d'étrangers et la suppression de la licence suisse ne réduiraient pas les charges salariales. »