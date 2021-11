«Halo Infinite» : Les joueurs sur Xbox pestent contre les tricheurs sur PC

Des utilisateurs sur console demandent de désactiver la fonctionnalité cross-play du mode multijoueur du jeu de tir.

Le fléau de la triche en ligne dans les jeux vidéo n'épargne pas le jeu de tir «Halo Infinite» et son mode multijoueur disponible en version bêta depuis le 15 novembre. Des joueurs sur consoles Xbox se plaignent en effet de leurs homologues sur PC Windows, où il est plus facile de recourir à des logiciels de triche. Ils demandent au studio de développement 343 Industries de pouvoir désactiver la fonctionnalité cross-play, qui permet de réunir sur les mêmes serveurs tous les joueurs quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent (Xbox One, Xbox Series X|S ou PC). But: ne pas croiser de joueurs sur ordinateurs car plus susceptibles de ne pas jouer à armes égales en tirant profit d'aimbots, à savoir des systèmes d'aide à la visée, ou d’outils qui permettent de voir les adversaires à travers les murs.