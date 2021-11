Football - Les joueurs tatoués marquent plus

Une star qui célèbre un but en enlevant son t-shirt, exhibant de nombreux tatouages, une scène commune dans le football. Les tatouages sont monnaie courante dans ce sport, ce qui a mené un chercheur à questionner si les joueurs en portant présentaient des différences au niveau des performances et du comportement sur le terrain.

Des buts et des cartons jaunes

Plus téméraires et rebelles?

Selon le chercheur, il est difficile d’expliquer ces résultats. Il postule tout de même les joueurs tatoués seraient plus à même de prendre des risques, ce qui selon lui débouche sur l’accomplissement d’un plus grand nombre d’objectifs.

Selon Nicolas Kluger, qui a publié ses résultats dans la revue scientifique "Annales de dermatologie et de vénérologie", relayé par "The Sun": "Les tatouages ​​​​sont associés au renforcement de l’ego et symbolisent la force physique ainsi que des traits d’agressivité et de rébellion." Un élément qui pourrait aussi expliquer le résultat concernant les cartons jaunes. Mais cette hypothèse reste à confirmer.