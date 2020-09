Unesco : Les journalistes davantage agressés lors de manifestations

Un rapport de l’Unesco publié ce lundi indique que l’utilisation illégale de la force contre des journalistes lors de protestations dans le monde est en forte augmentation.

D’après l’organisation de l’ONU pour la culture et l’éducation, qui publie lundi un rapport sur la question, il existe «une tendance plus large à l’utilisation illégale de la force par la police et les forces de sécurité au cours des cinq dernières années dans le monde».