Médias : Les journalistes désertent le groupe Prisma après son rachat par Bolloré

Depuis que Vivendi est devenu fin mai le principal actionnaire du groupe de presse magazine français, plus de 60 journalistes ont démissionné. Selon la direction, l’hémorragie n’est pas finie.

Un interventionnisme qui inquiète les rédactions

Le règne de l’autocensure

Huit mois après le rachat par Vivendi, chez Prisma Media, il existe un «renforcement des synergies», a expliqué le journaliste. «Par exemple, on va mettre plus de Canal+ dans les magazines télé de Prisma Media, on va demander aux journalistes de plus parler de Canal+, de ses émissions», a-t-il détaillé.