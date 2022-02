Pour les héros de Batman, les Français sont plus humains

Robert Pattinson et Zoë Kravitz : «Les journalistes français sont plus humains»

De passage en France pour la promo du prochain «Batman», Robert Pattinson et Zoë Kravitz se sont montrés élogieux envers nos voisins.

Le très attendu film de Matt Reeves, «The Batman», sortira sur les écrans romands mercredi prochain, le 2 mars 2022. Les spectateurs découvriront enfin Robert Pattinson dans le costume du justicier masqué , et Zoë Kravitz dans celui de Catwoman. En tournée promotionnelle, les deux acteurs hollywoodiens se sont arrêtés sur le plateau de C à vous sur France 5, mardi 22 février 2022.

«Quand on est en promo, les questions qu’on nous pose en France sont très différentes», a confié Robert Pattinson, qui s’est senti très à l’étroit dans la combinaison en latex du superhéros. «Oui, c’est plus humain ici, a renchéri Zoë Kravitz. Parfois les questions sont robotisées, mais en fait, les Français sont vraiment curieux de connaître la signification derrière les choses». Et l’ex-vampire de «Twilight» de poursuivre: «Les autres pays sont plus superficiels, alors qu’ici en France, on entre dans le côté sombre des choses, mais en profondeur». Voilà qui a dû rendre pas peu fiers nos voisins de l’Hexagone.